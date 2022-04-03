“النهار” تصدر بيانًا بعد اتهام “دنيا تانية” بـ “زنا المحارم”: لا علاقة لنا بالأزمة.. ونراعي قيم المجتمع

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت شبكة قنوات “النهار” بيانا حول الجدل الذي أثير بسبب احتواء الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” للفنانة ليلى علوي على مشهد زنا محارم.

وأكدت “النهار”، حرصها الدائم على القيم والمبادئ والأعراف المجتمعية، و قررت حذف المشهد الذي اعترضت عليه الرقابة على المصنفات الفنية من مسلسل “دنيا تانية” وجاء الحذف في الحلقة المعادة وكذلك من السوشيال ميديا وجميع منصات المحطة.

وقالت الشبكة إن الزج باسم القناة في الواقعة، أمر غريب، خاصةً وأنه لا علاقة للقناة من قريب أو بعيد، وأن الأزمة كاملة بين الرقابة على المصنفات الفنية وبين منتج المسلسل وأن الحلقة التي احتوت على المشهد وصلت إلى القناة قبل العرض بنحو ساعة فقط، دون أية ملاحظة رقابية من المنتج، تشير إلى رفض الرقابة أي مشهد من مشاهد الحلقة الأولى.

وطلبت الشبكة رسمياً من الرقابة على المصنفات الفنية ومنتج المسلسل إرسال تقرير الرقابة بالملاحظات على العمل وحلقاته، وستتولى القناة حذف كل المشاهد وسوف تلتزم تماماً بجميع الملاحظات الصادرة.

وتشير الشبكة إلى أنها ترفض تماماً أي مساس بالقيم وعادات وتقاليد مجتمعنا في جميع المواد التي تعرض على شاشة النهار منذ تأسيسها.

يذكر أن مسلسل “دنيا تانية” من بطولة ليلى علوي، مي سليم، فراس سعيد، مجدي كامل، أشرف عبد الغفور وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبدالعال