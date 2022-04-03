مي حلمي: كنت محرومة من الطبطبة والحنية ودلوقتي مرتبطة براجل بجد

ابو ظبي - احمد الجزار - تحدثت الإعلامية مي حلمي، عن ارتباطها ومواصفات خطيبها لأول مرة، مشيرة إلى أنها كانت مفتقدة إحساس الطبطبة والحنية، بجانب الحديث عن التريند على السوشيال ميديا.

وقالت مي حلمي خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر: أنا مرتبطة من بدري وهو راجل بجد، وكنت محرومة من الطبطبة والحنية وأن حد يقولك أنتي صح، ومن النصيحة الحلوة، ودايما بيقولي خليكي على طبيعتك وهو أقرب إنسان بصدقه وبيشجعني أكون أحسن نفسيًا ومهنيًا، والعلاقة لما الناس بتعرفها بتبوظ بس الارتباط إشهار وعشان كدا قولت للجمهور، بس أنا بعرف الناس حاجات معينة مش كل حاجة وموضوع اليخت كان مجرد هزار.

وواصلت مي حلمي: عيبي أني طيبة ومتسامحة ولما حد بيزعلني بسامحه، وفكرة التريندات على السوشيال ميديا تافهة، وفيه ناس بتفتعل التريند وأنا بطلع تريند في شغلي كمان، وبحاول دايما أشوف الجانب الإيجابي وبتجنب الانتقادات، ولو شوفت تعليق مش عاجبني بضحك.

كما أشارت مي حلمي، إلى أن الإعلام الرياضي يحتاج إلى وجوه نسائية؛ لأن النساء مظلومات في الرياضة ولا يوجد برنامج رياضي نسائي حقق شهرة واسعة لفترة طويلة.

اشتغلت من وراء أهلي

كشفت الإعلامية مي حلمي تفاصيل عملها منذ الصغر في المرحلة الثانوية، إذ عملت في مجال السياحة قبل انتقالها للإعلام، بجانب الحديث عن أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وقالت مي حلمي خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر: اشتغلت في السياحة من وأنا 15 سنة ودا مش سهل؛ لأن بيكون فيه قواعد غير قواعد البيت والناس مش لطيفة، واشتغلت من ورا أهلي بين فترة 3 ثانوي والجامعة، وكنت بحب شغلي وقررت أكمل شغل بالرغم من اعتراضهم.

مكنتش طفلة مدللة

وواصلت حلمي: مكنتش طفلة مدللة في البيت، وأمي كانت صارمة جدا في قراراتها، وبقول لكل شخص بينتقدني أنتوا متعرفوش أنا مريت بإيه، ومتعرفوش حياتي سهلة ولا صعبة، وجربوا تسمعوا وتشوفوا قبل ما تحكموا، وقبل كدا الكلام كان بيجرحني وبيأثر فيا واكتشفت أن اللي بينتقدني بيكون عايز يعمل زيي ومش عارف، أو بيمر باللي أنا بمر بيه في حياتي.

مي حلمي تكشف عن رأيها في أزمة شيرين عبدالوهاب

وأضافت مي حلمي: أنا مش قادرة أتضامن مع شيرين عبدالوهاب تماما، فيه جزء جوايا بيقول أنها ست ولازم أدعمها وجزء تاني بيقول أنها ضعيفة، ولازم تقف على رجلها وتكون أقوى، وهي لو بتمر بـ اكتئاب لازم تخرج منه وعندها أولاد تكون أقوى بيهم، وهي جميلة، ممكن أعمل زي شيرين وأكتر كمان ولكنها مستسلمة ومحبتش أنها تطلع للناس مكسورة وتخليهم يحكموا عليها.

مي حلمي تثير الجدل بارتباطها

وعلى جانب آخر، تصدرت مي حلمي تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت عن ارتباطها بطريقة غير مباشرة ولكنها رفضت الإفصاح عن هوية خطيبها الحالي، وتنشر صورا تجمعها به على حسابها بموقع انستجرام، وتحرص على وضع ملصق يخفي وجهه.