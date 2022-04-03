إلهام شاهين: نشر فيديوهات عيد ميلادي كانت “كارثة”.. ومعرفش مين مي العيدان (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - ردت الفنانة إلهام شاهين على انتقادات الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعدما طلبت منها أن “تحترم عمرها وتحتشم”، قائلةً: “أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش”.

وأضافت شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “العرافة” على قناة المحور: “قوّم نفسك ولا تقوم الآخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي، لكن ملهوش دعوة بالتاني”.

وتابعت: “أنا طول الوقت بيجيلي رد فعل إيجابي على آرائي التنويرية وشجاعتي والشيء الجميل الذي أقدمه للمجتمع والجوائز التي أحصل عليها، لكن الإعلام يجمع كل من هم ضدي فيظهر أن العالم كله ضده، وهذا شيء غير صحيح .. الله يحرق السوشيال ميديا بجاز”.

أزمة صور عيد ميلادها الأخير

كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل تعرضها لما وصفته بـ”الخيانة العظمي” بسبب ظهور صور حفل عيد ميلادها على السوشيال ميديا.

وقالت شاهين: “صور عيد الميلاد نزلت من غير علمي، وصفحتي الشخصية لا توجد عليها صورة واحدة، كان في حد غلطة في حياتي وخرجته من حياتي لما نشر الصور”.

وأضافت : “كانت كارثة، فوجئت إن بيتي كان مذاع على الهواء، كنت هموت فيها، والذي قام بهذا التصرف لن أقول الله يسامحه وأقول الله لا يسامحه وهو خرج من حياتي”.

وتابعت : “أنا طوال الوقت انتقد التفاهة الموجودة على السوشيال ميديا ولا أتعامل معها، وفيه ناس زعلت لأنها اتشمت بسببي.. الناس وثقت فيا وفي بيتي وفقدوا الثقة بسبب ناس تبحث عن التريند.. الغرض شر”.

وأكملت : “الشخص اللي صور الحفلة دي سمحتله بصورة فوتوغرافية ساعة التورتة بس، ولما نشر الفيديوهات وسألته إنت بتنشر الصور عندك ليه، وليه تعمل كده.. أنكر ده”

وتجسد إلهام شاهين في السباق الرمضاني شخصية إحدى إرهابيات تنظيم داعش، والمسؤولة عن تجنيد داعشيات جديدات.

تدور أحداث مسلسل “بطلوع الروح” حول امرأة تجد نفسها داخل معسكر لتنظيم “داعش”، وتبدأ التفكير في الهرب والنجاة بنفسها، وسط محاولات قيادات التنظيم للسيطرة عليها.

ومسلسل “بطلوع الروح” من بطولة منة شلبي، إلهام شاهين، أحمد السعدني ومحمد حاتم إلى جانب عدد من الممثلين من مصر ودول أخرى ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.