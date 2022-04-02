أمير كرارة يعلق لأول مرة على شائعة خناقته مع أحمد عز في الجيم (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان أمير كرارة، حقيقة الشائعات التي تحدثت عن نشوب خناقة بينه وبينه الفنان أحمد عز داخل الجيم.
وقال كرارة خلال حواره ببرنامج “حبر سري”، مع الاعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس: “مش عارف مين ورا إشاعة خناقتي مع أحمد عز بسبب تشابه فيلم الخلية ومسلسل كلبش، وجالي تفاصيل أننا اتخانقنا مع بعض في الجيم وتعجبت من الكلام”.
وأضاف أمير كرارة، أن أحمد عز بالنسبة له فنان كبير وجميل، متابعا: “محصلش اى كلام من كلام الخناقة ومفيش بنا حاجة وحشة واللي بيطلع إشاعات عايز يوقع بيننا”.
واستكمل: “اتقابلنا أنا وأحمد عز كتير مع بعض بعد هذه الشائعات وهو ساكن جنبي في التجمع وبنتقابل طول النهار فى الجيم والشارع واتكلمنا في هذه الاشاعة وبنسخر من الكلام ده”.
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