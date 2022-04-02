بعد هجوم الرقابة والإعلي للإعلام على “دنيا تانية”.. أسرة المسلسل: الحكم الاَن غير صحيح ويجب التريث

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدر صناع مسلسل دنيا تانية، للفنانة ليلى علوي، بيانًا صحفيًا عقب قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف الحلقة الأولى من العمل، أعلنوا فيه احترامهم للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وجاء البيان كالتالي: يعلن صناع مسلسل دنيا تانية والقائمين عليه عن بالغ احترامهم للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسعيهم للحفاظ علي قيم ومبادئ المجتمع والتي لا نختلف فيها بأي حال، ولكن للأسف الشديد لقد تم الحكم علي مسلسل دنيا تانية، حكما غير صحيحًا استنادًا فقط على نهاية الحلقة الأولى، التي لم تكفي لمعرفة باقي أحداث المسلسل، فالرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل، لذلك نرجو التريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد في البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية.

وعلى جانب آخر، علقت الفنانة مي سليم، على قرار المجلس الأعلى للإعلام، حول إيقاف مسلسلها الرمضاني دنيا تانية، وذلك لما تضمنته الحلقة الأولى من مشاهد، وضعت تحت مسمى زنا المحارم.

وقالت مي سليم، إنه لا يوجد لديها معلومة عن إيقاف المسلسل، مشيرةً إلى أنها مستمرة في تصوير مشاهدها حتى تلك اللحظة بشكل طبيعي.

يشار إلى أن مسلسل دنيا تانية بطولة ليلى علوي، مجدي كامل، وأشرف عبد الغفور، ومي سليم، وفراس سعيد، ووفاء صادق، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.