أمير كرارة: “نسل الأغراب” اتهاجم أكثر من اللزوم.. وهذه حقيقة خلافي مع “السقا”

ابو ظبي - احمد الجزار - قال الفنان أمير كرارة، إن مسلسل “نسل الأغراب” تعرض لهجوم كبير رغم أن المسلسل بذل فيه مجهود شاق.

وذكر كرارة خلال حواره ببرنامج “حبر سري” على قناة القاهرة والناس: “نسل الأغراب تجربة غريبة وشايف أنه اتهاجم زيادة عن اللزوم وفى ناس حبت المسلسل وناس محبتوش ولكن هو ضاف لي والمسلسل اتبذل فيه مجهود كبير”.

وكذب كرارة شائعة خلافة مع النجم أحمد السقا، مضيفا: “إشاعة خلافاتي مع أحمد السقا كذب والناس كلها عارفة جوه وبره الوسط الفني أن أحمد السقا أخويا، والعلاقة بيننا عائلية”.

وكشف أمير كرارة، سر لقب تسميته بباشا مصر، قائلا: “اللي قال عليا باشا مصر كان دياب وده أكثر تاني اسم بحبه فى حياتي بعد اسم أبو سليم، وباشا مصر لقب وأنا مش بطلع على نفسي القاب واللي طلعه كان دياب ولما قالها انتشرت في كواليس المسلسل ولزقت فيا”.

وعن مسلسل “الاختيار” أكد أمير كرارة، أن المسلسل أصبح برند وعمل وطني مميز، قائلا: “اتفرجت على الاختيار 2 وهو بقى برند مينفعش متفرجش عليه وهو عمل وطني ومش متخيل رمضان ميبقاش فيه الاختيار، ودلوقتي اتفرج عليه كمشاهد زي أي حد وكمان عشان اتفرج على بيتر ميمي وكريم عبد العزيز”.

وأشار أمير كرارة، إلى أنه من محبي كريم عبدالعزيز كمشاهد وكفنان، مضيفا: “كريم عبد العزيز عمل شغل كبير جدا في الاختيار وهو أخونا الكبير ومن الناس اللى ميختلفش عليه اتنين”.

وعن رأيه في المقارنة بين الاختيار 1 والاختيار2 رد قائلا: “مش بخاف من المقارنة ولكن أول جزء كان بيتكلم عن أبطال القوات المسلحة وتانى جزء عن أبطال وزارة الداخلية والشغلين مختلفين ولكن الجزء الاول نجح والتاني نجح وكسروا الدنيا”.