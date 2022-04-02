صابرين عن مقلب رامز: مت من الرعب والله

استضاف الفنان رامز جلال اليوم خلال برنامج المقالب" رامز موفي ستار" ، الذي يعرض على قناة ام بي سي مصر الفنانة صابرين .
وعلقت الفنانة صابرين على حلقتها مع رامز جلال ضاحكة ، وقالت : رامز دا فظيع ، وما وقفتش ضحك طول ما بتفرج على الحلقة ، وعايزة اقولك الله يسامحك يارامز، حرام عليك يامفتري ، على العذاب اللي بتعمله في اصدقائك ".
وتابعت في تصريحاتها اليوم السبت : مُت من الرعب ، و كنت خائفة من البسين والتمساح ال بيتحرك فيه ، قلبي فعلا كان هيقف ، بس كنت بقول هو دا مشهد اكشن؟ ولا ايه اللى بيحصل؟ يعنى دا حقيقي ولا جزء من المشهد ، بس كنت بقول ماندام معايا اكيد كل حاجة معمول حسابها ".
يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.
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