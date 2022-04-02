صناع مسلسل ”دنيا تانية”: الرقابة أوقفت الحلقة الأولى دون مشاهدة العمل بالكامل

أصدر صناع مسلسل “دنيا تانية” بياناً صحفياً عقب قرار المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام بوقف الحلقة الأولى من العمل ، أعلنوا فيه احترامهم للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، وجاء البيان كالتالي : “يعلن صناع مسلسل دنيا تانية والقائمين عليه عن بالغ احترامهم للرقابة علي المصنفات الفنية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وسعيهم للحفاظ علي قيم ومبادئ المجتمع والتي لا نختلف فيها بأي حال، ولكن للأسف الشديد لقد تم الحكم علي مسلسل دنيا تانية حكما غير صحيحاً استناداً فقط علي نهاية الحلقة الأولى التي لم تكفي لمعرفة باقي أحداث المسلسل ، فالرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل ، لذلك نرجو التريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد في البيان الصادر من الرقابة علي المصنفات الفنية ” .

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد قرر وقف الحلقة الأولى من مسلسل "دنيا تانية" لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وشدد المجلس، على التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.