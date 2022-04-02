الحلقة الأولى من ”كمال اصطناعي”.. محاولة انتحار الروبوت

شهدت الحلقة الأولى من المسلسل الإذاعي "كمال اصطناعي" الذي تبثه محطة راديو إنرجي 92.1 ، محاولة الدكتور شريف إصلاح الروبوت "كمال" الذي اخترعه، بعدما حاول الانتحار لعدم قدرته على الاندماج في المجتمع.

حاول دكتور شريف زرع كمال في بيئة تفاعلية لكن أخلاقياته المثالية وثقافته وذكائه الحاد لم يسعفونه في الاندماج، فيما تحاول هبة مساعدته تطبيق بعض التحديثات لتمكينه على التعامل مع المحيطين. "العالم مش مكان مناسب لحد زي كمال الروبوت" كانت هذه الجملة التي قالتها هبة لإقناع دكتور شريف لتأهيل كمال للتعامل مع المجتمع.

أجرت دكتورة هبة تعديلات على كمال الروبوت، وحولته من الحديث باللغة العربية الفصحى إلى العامية، وإدخال "الروشنة" و"خفة الظل" على كلامه.

تدور أحداث مسلسل كمال اصطناعي حول طبيب يخترع روبوت يخوض تجربة العيش مع البشر وتواجهه مواقف وأحداث كوميدية.

وقالت زهرة رامي مخرجة العمل، أنها صاحبت اختيار محمد فراج للعب دور البطولة و"الروبوت" في مسلسل كمال اصطناعي، وكانت تعلم جيدا أنه كوميديان خطير، وسوف يقدم نفسه بشكل لم يعهده الجمهور من قبل.

مسلسل "كمال اصطناعي"، عمل إذاعي يشارك فيه لأول مرة الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، إلى جانب الفنان سامي مغاوري وعلي قنديل، وفاطمة محمد علي، وهو قصة وسيناريو الشاعر مصطفى إبراهيم، ومن إخراج زهرة رامي. يذاع مسلسل كمال اصطناعي يوميا في رمضان في تمام الساعة الرابعة والربع عصرا، والإعادة 12 وربع مساءا، والسابعة والنصف مساءا.