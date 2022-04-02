الحلقة الأولى.. ”المداح” قلق بعد رؤية حلم يقلب موازين العائلة

بدأت أحدث الحلقة الأولى من مسلسل المداح 2 (أسطورة الوادي)، بزفاف «عز» شقيق صابر المداح الأصغر، وغناء صابر المداح، وتفاعل العائلة معه، ثم ارتباك والدة الداح وعز وخروجها خارج أجواء الزفاف، ويلاحظها صابر وحسن شقيقة ويذهبن خلفها.

وينادي عليها صابر «يأم حسن.. يا أمي» ويسألها إلى أين تذهب، لترد عليه بصوت مختلف وتقول له ابتعد، ليتفاجئ المداح ويردد «باسم الله» ويمسك بيدها، ليأتي حسن مسرعًا من خلفهم ظنًا منه أن صابر يريد قتل أمه، ويقول له المداح أن والدتهم تم أذيتها، ويحاول المداح إبعاد أخاه من وجهه ليجد نفسه ألقي به في واجهه القطار.

ويستفيق المداح ليجد أن كل ما شاهده كان حلم، ثم يذهب حسن لوالدته ليجدها عند قبر والده ويطلب منها الذهاب للمنزل، لتقول له أنها لا تريد الذهاب للمنزل فهي تخشى النوم، بسبب أنها شاهدت حلم غريب، وقصت عليه نفس الحلم الذي رأه صابر، وقالت إن المنزل أصبح غريب.

ويكتشف صابر من حديثه مع شقيقه حسن أنه شاهد نفس الحلم هو الآخر، وتسمع حديثهم رحاب حبيبة صابر السابقة، وتكذب عليه وتقول أنها شاهدت نفس الحلم وتريد الاطمئنان عليه، ويقاطعها المداح ويسألها عن حال منير زوجها.

وأثناء مباشرة المداح لعمله يأتي إليه كمال أبورية وبصحبته رجل، ويقص الرجل على صابر قصة منزله الغريب الذي أشلعت فيه النار، وتطور الأمر إلى حد حدوث ذلك في باقي الشقق المجاورة والشارع، مما جعلهم يتركون المنزل بسبب الأمور الغريبة التي تحدث بداخله، وطلب من حمادة هلال معاينة المنزل.

ويذهب صابر بالفعل للمنزل ويدخله بمفرده ويبدأ بتفحصه، حتى استمع لضحكات طفل يجري من خلفه، ثم فجأه تظهر له سهر الصايغ وتنادي باسمه، ويسألها من أنت؟ فتجيبه «مش مهم إحنا مين، أنت اللي خنت العهد»، وتكمل: «ابقا اتوضى.. يا خائن»، ويخرج المداح مسرعًا من المنزل ويهلل الجميع ظنًا أن المداح أخرج الجن من المنزل، ويرى المداح شيخًا يرتدي زي أبيض يحرك رأسه يمينًا ويسارًا

وتنتهي الحلقة بتحقيق حلم صابر بعد زفاف عز شقيقه، ويجد منزل شقيقه أمسكت به النار، ويسرع داخل المنزل لنجدة أخيه ولكن يجد النار أكلت كل شي داخل غرفة عز، ثم يرى نفس العلامة التي كانت على قلادة سهر الصايغ مرسومه بالنار على الأريكة.

وتدور أحداث مسلسل المداح 2 (أسطورة الوادي) عن حلم غريب يراود صابر المداح ويغير مسار حياته، وعندما يحاول البحث عن تفسير له، يجد نفسه على أعتاب حرب سيخوضها مع الجن.

والمسلسل بطولة حمادة هلال، وهبة مجدي، وكمال أبورية، وسهر الصايغ، ومن تأليف كلًا من أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج.