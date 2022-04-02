بعد أن ظهرت في “المداح”.. ماذا تعرف عن مساكن “الجن والنار” في الشرقية؟

ابو ظبي - احمد الجزار - قدم الفنان حمادة هلال دور الشيخ الذي يتدخل لإنقاذ المواطنين الذين يتعرضون لهجوم من الجن وحرق منازلهم دون سبب مادي، وهو مشهد يحاكي ما حدث في الواقع لعدد من المنازل بمحافظة الشرقية.

المشهد الذي جسده حمادة هلال ابن محافظة الشرقية، يروي قصة قرية القطاوية التابعة لمركز أبو حماد، في عام 2018، وأيضًا عدد من منازل المواطنين في قرية الغزالي التابعة لمركز فاقوس، في عام 2019، وأخيرًا قرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق في عام 2020، علاوة على عدد من المنازل الأخرى في قرى عديدة بالشرقية.

وظهر المشهد بصورة واحدة وهي احتراق محتويات المنازل دون سبب مادي وتوهج النيران في أوقات مختلفة ومتكررة، ويرجع الأهالي سبب حرق هذة المنازل إلى غصب الجن عليهم، أو أن إحدى سكان هذه المنازل ملبوسة من الجن أو “معشوقة” ولكنها تغضبه وترفض العيش معه، من خلال معالجتها لنفسها من مس الجن.

وجسد الفنان حمادة هلال هذا المشهد في أولى حلقات مسلسل المداح 2، والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، حيث يجسد دور الشيخ الذي يتمكن من مساعدة الأهالي وإطفاء النيران، التي لا تخمد بواسطة سيارات المطافي.

يذكر أن الفنان حمادة هلال هو ابن قرية الصنافين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وانتقل للعيش بالقاهرة وتعلم بالعاصمة وظل محافظا على زيارة منزله بقرية الصنافين، حيث لا يزال يعيش والده بهذا المنزل، ويقدم أعمالًا خيرية لأهالي القرية وخاصة في شهر رمضان المبارك.