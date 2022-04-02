بماذا يرمز “الشمعدان السباعي” الذي ظهر في الحلقة الأولى من مسلسل المداح؟

ابو ظبي - احمد الجزار - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل “المداح .. أسطورة الوادي” العديد من الأحداث المثيرة التي جعلت الحلقة تلقى نجاحا ورواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يقع حريق في منزل أحد أهالي القرية الذي يستعين بصابر لإخماد الحريق ويكتشف أنه بداخل منزل مسكون، ويتفقده وهو يتلو آيات من القرآن الكريم ثم نرى رمزا دينيا بوضوح على الحائط قبل ظهور سهر الصايغ في شكل جنية وهي مرتدية نفس الرمز الديني.

الرمز الديني هو الشمعدان السباعي اليهودي أو ما يطلق عليه “مينوراه” وهو عبارة عن شمعدان مصنوع من الذهب النقي وكان الكهنة يشعلون أنقى نوعية زيت الزيتون في شموعه كل ليلة لإنارته.

ويرمز الشمع السباعي إلى اليهودية منذ الزمن القديم واتخذته إسرائيل رمزا لها في شعارها، ومن المتوقع أن تكشف لنا الحلقات المقبل عن ماهية هذا الرمز وعلاقته بعالم الجن الذي تنتمي له سهر الصايغ.

وشهدت الحلقة الأولى العديد من الأحداث المثيرة حيث يستيقظ “صابر” من كابوس رأى فيه قتله لـ”حسن” وإصابة والدته بمس الشياطين خلال زفاف “عز” و”سهيلة”، يعلم “صابر” أن والدته وشقيقه قد رأوا نفس الكابوس، يذهب “صابر” إلى منزل مسكون وتظهر له جنية تهدده، تفقد “حنان” جنينها، ويقام حفل زفاف “عز” و”سهيلة” ثم يحترق منزلهم.

ويغوص مُسلسل “المداح أسطورة الوادي” في مساحة أكبر وأعمق من الفكرة التي طرحها في الجزء الأول، حيث ينطلق “صابر” الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية ولاسيمّا من يعانون من المس الشيطاني أو تعرضوا لأمور السحر أو غيرها، حيث ينطلق بحثًا عن الحقيقة فيما يقرأ ويسمع، ويُسافر إلى الكثير من البلدان والوديان ليتعرف بنفسه على حقيقة ما يسمع وتنطلق به الأحداث من مدينة لأخري وتحمل له الأقدار الكثير من المُفاجآت.

يضم المسلسل 9 أغنيات منها 7 رباعيات داخل المسلسل، بالإضافة إلى تتر البداية والنهاية، ويضم أغنية “دويتو” تجمع حمادة هلال والمطرب وائل الفشني.

يذكر أن مسلسل “المداح 2: أسطورة الوادي” من بطولة حمادة هلال، أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، كمال أبو رية، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، ولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

وحقق الجزء الأول من المسلسل نجاحا كبيرا عند عرضه في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته نسرين طافش، أحمد بدير، محمد عز، محسن منصور، جمال عبد الناصر وعمرو رمزي.