بسبب مشاهد “زنا المحارم”.. الإعلى للإعلام يقرر وقف عرض الحلقة الأولى من “دنيا تانية”

ابو ظبي - احمد الجزار - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وإذاعتها بالتحايل.

وأكد المجلس، في بيان، اليوم السبت، ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم. جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس ضرورة التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

يذكر أن الحلقة الأولى من المسلسل اكتشفت “دنيا”- ليلى علوى في نهاية الحلقة خيانة زوجها مع شقيقتها بعد أن شاهدتهما داخل غرفة بأحد الفنادق.