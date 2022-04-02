محمد عبد الرحمن يهنئ متابعيه بشهر رمضان

هنأ الفنان محمد عبد الرحمن جمهوره ومتابعيه بحلول شهر رمضان الكريم وذلك عبر صورة نشرها علي صفحته الرسمية بموقع إنستجرام. وعلق محمد عبد الرحمن “كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم علينا جميعاً”.

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