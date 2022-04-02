إغلاق الملاهي الليلية وبارات الفنادق ومحال الخمور حتى نهاية رمضان

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت وزارة السياحة قرارا بإغلاق جميع الملاهي الليلية ومحلات الخمور في جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من اليوم السبت وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

ومن جانبه أمر اللواء مدحت منتصر مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والأثار، وبأشراف اللواء أشرف ربيع مساعد وزير الداخلية لقطاع شرطة السياحة والآثار بتنفيذ قرار وزارة السياحة، بعدم فتح أو تشغيل الملاهى أو المحلات التى تقدم الخمور فى المناسبات الدينية، ويشير القرار إلى معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبهم، يقوم رجال مباحث آداب شرطة السياحة بتنفيذ القرار والمرور على المنشآت السياحية والتنويه على المخالفين بعقوبة إيقاف النشاط والشطب من سجلات وزارة السياحة.

في إطار لوائح وزارة السياحة بغلق جميع الملاهي الليلية وعدم بيع الخمور فى المناسبات الدينية، أمرت شرطة السياحة بإغلاق جميع الملاهي الليلية وإلغاء بيع الخمور أثناء شهر رمضان الكريم، ابتداءً من الآن وحتى غروب شمس ليلة عيد الفطر.

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمنى بشرطة السياحة، أنه تقرر غلق الملاهى الليلية ومحال بيع الخمور، بمحافظتى القاهرة والجيزة، فى منتصف الليل اليوم الأثنين، ولمدة يوم كامل “الثلاثاء”، وذلك تزامناً مع الاحتفال برأس السنة الهجرية، كما سينفذ القرار فى باقى المحافظات.

وأضاف مصدر في تصريحات صحفية، إن القرار سيشمل جميع المنشأت السياحية الحاصلة على نجمة أو خمس نجوم، ضمن لوائح رخصة وزارة السياحة بعدم فتح أو تشغيل الملاهي أو المحلات التي تقدم الخمور في المناسبات الدينية، مؤكداً أنه سيتم معاقبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وكانت وزارة السياحة قد قررت قبل 5 سنوات منع تقديم وتناول الخمور والمشروبات الكحولية في المنشآت السياحية للمصريين، لتشمل كافة أيام المناسبات الدينية احتراماً لمشاعر المسلمين.

وقالت الوزارة إنه تم تعديل مواصفات واشتراطات المنشآت السياحية التي تشمل المحلات والمطاعم والملاهي الليلية والفنادق، لتكون سارية طوال أيام رمضان وفي ليلة رأس السنة الهجرية وليلة الإسراء والمعراج ويوم المولد النبوي الشريف ويوم وقفة عرفات.

ونصت تعليمات الوزارة على إغلاق جميع الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات في الفنادق السياحية خلال أيام رمضان ابتداء من ليلة إعلان أول أيام الشهر الفضيل وحتى صباح أول أيام عيد الفطر، وحذرت المنشآت المخالفة من عقوبة إيقاف النشاط والشطب من سجلات الوزارة.