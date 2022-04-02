المتحدة للإعلام: الحلقة الأولى من “الاختيار 3” ستكون حديث الجماهير وترجمنا العمل لأكثر من لغة

ابو ظبي - احمد الجزار - قال المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة المتحدة: لدينا مجموعة عظيمة من الأعمال الدرامية في شهر رمضان 2022.

وتحدث صالح عن مسلسل الاختيار 3، وأشار أن العمل عبارة عن سلسلة من البطولات المصرية ذات تاريخ حديث، وتوقع أن الحلقة الأولى من الاختيار 3 لن يكون هناك حديث إلا عنها وهتكون حديث الليلة، مضيفا أن الاختيار 3 مترجم للغتين غير العربية”.

ولفت:”الفنان كريم عبدالعزيز بيكمل دوره كضابط أمن وطني في مسلسل الاختيار 3، والمخرج بيتر ميمي بيهتم بتفاصيل التفاصيل وبيطلع شغل ممتاز”.

وطرحت صفحة سينيرجي البرومو الأول للجزء الثالث من مسلسل الاختيار، والمقرر عرضه في شهر رمضان، بمشاركة الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز ونخبة من النجوم.

كما ظهر في البرومو الفنان أحمد السقا وخالد الصاوي وعبد العزيز مخيون وعدد من الفنانين المشاركين في العمل.

ويُقدم مسلسل الاختيار، للعام الثالث على التوالي، بعد النجاح الذي حققه في موسميه الأول والثاني، ويشارك في الفنان كريم عبد العزيز للمرة الثانية بعد تقدميه بطولة الجزء الثاني من المسلسل.

حيث قدم شخصية الضابط زكريا يونس، بينما ظهر الفنان أحمد عز ضيف شرف، في الجزء الأول والذي لعب فيه دور البطولة الفنان أمير كرارة، والذي عرض في رمضان 2020.

ولأول مرة يجتمع الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز، في عمل درامي يعد واحدًا من أهم الأعمال التي تقدم خلال الثلاث أعوام الأخيرة، ويشاركهم البطولة الفنان خالد الصاوي، تأليف هاني سرحان، إخراج بيتر ميمي.

والمسلسل يضم أيضًا مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: الفنان الشاب أمير المصري، الفنان الكوميدي محمود البزاوي، الفنانة الشابة سمر مرسي، الفنان مجدي فكري، الفنان الكوميدي بيومي فؤاد، الفنان صبري فواز، والفنانة إيمان العاصي، وأيضًا، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

والمسلسل في الجزء الثالث يتناول بطولات رجال الشرطة والجيش، ضد جماعة الإخوان في الفترة من ثورة 30 يونيو 2012 والفترة التي تلتها، وحتى المرحلة الحالية. ومن المقرر عرضه على شبكة قنوات “أون” بشكل حصري.