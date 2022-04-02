رامز جلال يكشف عن تتر وموعد عرض برنامجه “رامز موفي ستار” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - طرح رامز جلال اليوم، أغنية تتر برنامجه الجديد “رامز موفي ستار”، وذلك قبل انطلاق عرض أولى حلقات البرنامج غدًا أول يوم رمضان.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: “رامز موفي ستار أستر يا ستار.. العالمية بتناديك .. هتعدي وتقف بطل قصاد فان دام”.

كما كشف برومو برنامج رامز موفي ستار الملامح الأولى للبرنامج، حيث ظهر رامز جلال في البرومو بشعر باللون الأخضر وبجانبه فانوس رمضان، بحضور العديد من الفنانين، من بينهم الفنانة حنان مطاوع والتي انفعلت على رامز جلال، قائلة: والله أنت مُنفلت.

كما ظهر كل من الفنان عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، حمو بيكا، تارا عماد، ومن نجوم الرياضة بيج رامي، اللاعب محمد شريف، اللاعب السعودي عبدالله الدوسري.

ويعد برنامج رامز موفي ستار هو البرنامج الأضخم إنتاجًا، حيث خصصت له الشركة الُمنتجة طيارة خاصة، يتم استخدامها كـغرفة للتحكم، حيث تقف في الصحراء ويجلس رامز بداخلها يراقب النجوم كعادته، قبل أن يظهر في المقلب.

ويتعاون رامز جلال هذا العام مع النجم العالمي فاندام حيث سيستقبل الضيف الفنان بعد الاتفاق معه على المشاركة في فيلم من بطولة الممثل العالمي، ويقع الفنان في الفخ دون علمه.

ومن المقرر أن يعرض برنامج رامز موفي ستار عقب أذان المغرب مباشرة الساعة 6:14 دقيقة، كما هو معتاد في السنوات السابقة.