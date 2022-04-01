ابنة حميد الشاعري تكشف عن صور حفل خطوبتها

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت المطربة الشابة نبيلة الشاعري، ابنة المطرب حميد الشاعري، مجموعة صور من حفل خطبتها في حفل عائلي بسيط.

ونشرت نبيلة الشاعري الصور عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام معلقة: هذا الشهر تمت خطوبتي لأقرب إنسان لقلبي شوان، أنت أجمل هدية من الله، كما نشرت صورًا أخرى، وعلقت عليها: ‎شوية صور من حفل خطوبتي هالشهر.

واختارت نبيلة الشاعري، إطلالة ناعمة، إذا ارتدت فستانًا طويلًا من قماش الستان دون نقوشات، وذا أكمام طويلة مفتوحة، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

أحدث أعمال نبيلة الشاعري

ومن ناحية أخرى، كانت نبيلة الشاعري، طرحت مؤخرا وبالتحديد شهر فبراير عام 2022، ثاني أغانيها باللغة الإنجليزية بعنوان So Suddenly، بعد طرحها أغنية “better than me” باللغة الإنجليزية من كلماتها، وتعد أول تجاربها في الألحان، توزيع والدها، ميكس وماستر محمود الشاعري.

وفاة شقيق حميد الشاعري

وكان حميد الشاعري، أعلن وفاة شقيقه يوم السبت الماضي في منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك، بعد معاناة مع المرض، وتلقى العزاء في مسقط رأسه بـ منطقة الرحبة في ليبيا، بجانب مسجد العبار.

وكان “الشاعري” قد طلب من جمهوره الدعاء لوالده بالشفاء، وكتب: يا رب ما عجز عنه الأطباء، فأنت رب الأطباء، لا يعجزك شيء، اشفيه، ورد له صحته وعافيته، مستكملًا: يا رب بحق أسمائك الحسنى وصفاتك العلا، اشفي كل نفس ذاقت طعم الألم، من مرض أو حسد أو سحر أو عين، شيل عنه الآلام والأوجاع، وبدلها بعافية وصحة وسلامة يا رب.