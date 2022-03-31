مستوحى من “ماد ماكس” وبمشاركة فاندام.. تعرف على أبرز ضحايا “رامز موفي ستار” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف تركي آل الشيخ مستشار الهيئة العامة للترفيه الستار عن برومو برنامج رامز موفي ستار، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في الماراثون الرمضاني المقبل 2022، والذي سيطر الغموض والإثارة والرعب على ضيوف رامز بالبرنامج.

أبرز ضحايا برنامج رامز جلال في رمضان 2022

وتضم قائمة ضحايا برنامج رامز جلال مجموعة كبيرة من الفنانين منهم من يظهر لأول مرة كضحية في برنامج رامز ومنهم من يقع في فخ مقالبه للمرة الثانية أو لأكثر من مرة أبرزهم: عمرو يوسف، درة، هنا الزاهد، أحمد فتحي، غادة عادل، عائشة بن أحمد، مايان السيد، بيج رامي، محمد محمود، سليمان عيد، حنان مطاوع، حمو بيكا، تارا عماد، ومن نجوم الرياضة بيج رامي، اللاعب محمد شريف، اللاعب السعودي عبدالله الدوسري.

رامز يستنسخ من فيلم ماد ماكس وفارس الظلام

ولا شك أن أجواء البرنامج متأثرة بفيلمي الحركة Mad Max: Fury Road وThe Dark Knight Rises إذ يظهر رامز مرتديًا قناع حديدي مثل الذي ارتداه النجم توم هاردي في الفيلمين.

وإلى جانب القناع، تجري مغامرات البرنامج أيضًا بداخل طريق صحراوي مليء بالمفرقعات، أشبه بالذي يدور في “ماكس المجنون: طريق الغضب”.

كما تظهر أيضًا سيارة تقود النجوم وتتعرض لهجوم وضربات نار من جماعة أخرى، مثلما يحدث لـ”ماكس” و”فيوريوسا” في “شاحنة الحرب” على يد عصابة الدراجات.

كما يحرص رامز جلال على إبراز اكسسوارات كالسلاسل القيود التي ظهرت أيضًا في الفيلم الأمريكي.

ومن خلال البرومو نرى سيطرة الرعب والخوف على ضحايا رامز، ودخلت النجمات في نوبة من الصراخ، وكانت مفاجأة رامز هذا العام ظهور النجم العالمي فان دام في نهاية البرومو، الذي قال: رامز هيعمل التمام مع فان دام، ليمازحه الأخير قائلًا: إن شاء الله.

رامز جلال يطرح برومو برنامج الجديد

وكالعادة يظهر رامز جلال بلوك جديد كل عام في برنامجه الرمضاني، وظهر هذا العام بشعر باللون الأخضر، وبجانبه فانوس رمضان، وينتمي برنامج رامز لنوعية البرامج الخاصة بالمقالب، ويتابعه عدد كبير من الجمهور، على مستوى مصر والوطن العربي.