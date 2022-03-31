يقدم شخصية محمد مرسي.. أول تعليق من صبري فواز على مشاركته في “الاختيار3”

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الفنان صبري فواز، عن مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار3″، والذي تم الكشف عن البرومو الخاص له أمس قبل انطلاق عرض أولى حلقاته بعد غدًا السبت.

ويجسد فواز خلال الجزء الثالث من العمل شخصية الرئيس المخلوع محمد مرسي، في الفترة التي حكم خلالها مصر والفترة التي سبقتها.

وقد ركز البرومو على شخصيات أحمد السقا وكريم عبدالعزيز وأحمد عز، كذلك شخصية الإخواني خيرت الشاطر والتي قدمها الفنان خالد الصاوي، ولكن لم يتم الكشف عن شخصية الرئيس السيسي والتي يقدمها ياسر جلال، كذلك محمد مرسي التي يقدمها فواز.

وكتب صبري فواز منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: رمضان كريم علينا كلنا، بإذن الله هنتقابل السنة دي على الشاشة في مسلسل الاختيار 3.. دعواتكم.

وتصدر الاختيار 3 تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤسرات البحث على جوجل، بعدما كشف الإعلان الرسمي، أن المسلسل سوف يتناول أخطر 96 ساعة في تاريخ مصر، بما فيها من أحداث الثورة، وتدخل الجيش لإنقاذ الدولة.

ويشارك في مسلسل الاختيار 3 القرار، مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم الفنان أحمد السقا، كريم عبد العزيز، ياسر جلال، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، أمير المصري، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، ناردين عبد السلام، سمر مرسي، وغيرهم من نجوم الفن، هذا بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف الذين يشاركون في العمل، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.