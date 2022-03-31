شاهد.. دنيا سمير غانم تهنئ شقيقتها إيمي بعيد ميلادها

هنأت الفنانة، دنيا سمير غانم، شقيقتها إيمي بعيد ميلادها، وذلك من خلال صورة نشرتها لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم : "كل سنة وانت طيبة و حنينة و أخف دم بنت في الدنيا ربنا يسعدك ويقويكي ويخليكي ليا ولكل الناس اللي بتحبك".