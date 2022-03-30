طرح برومو مسلسل ”الاختيار” الجزء الثالث | فيديو

طرح المخرج بيتر ميمي، على صفحته الشخصية على "فيس بوك" البرومو الرسمي لمسلسل "الاختيار 3" المقرر عرضه فى رمضان المقبل استكمالا للنجاحات الكبيرة التي حققها العمل في الجزأين الأول والثانى، ويعد أبرز الأعمال المرتقب عرضها في الشهر الكريم، لما يقدمه من توثيق لحقائق عاشها الشعب المصرى على مدار السنوات الماضية.

ويعد مسلسل "الاختيار 3" العمل الأضخم إنتاجًا في الدراما المصرية، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.

ب.