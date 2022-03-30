كيم كارداشيان تضم سيارة جديدة لأسطول سيارتها ثمنها نصف مليون دولار

كشف تقرير موقع TMZ عن إقدام نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان على شراء سيارة جديدة فاخرة ضمتها إلى أسطول سياراتها الضخم، وذلك بعدما اشترت السيارة الجديدة بسعر وصل إلى قرابة نصف مليون دولار وفقاً لما ذكره التقرير نقلاً عن تصريحات كيم حينما نشرت فيديو لها خلال برنامجها التليفزيوني وهي تكشف الستار عن سيارتها الجديدة. سيارة كيم كارداشيان السيارة يصل سعرها بالتحديد إلى 400 ألف دولار أنفقتهم كيم كارداشيان من ثروتها البالغة مليار دولار، والتى جعلتها من أكثر المشاهير امتلاكاً للأموال. وتم شراء السيارة من RD Whittington ، الذي يمتلك شركة طيران وسيارات مخصصة للطائرات والسيارات المخصصة للمشاهير، وقدمت شركته خدماتها لفناني الموسيقى مثل Kodak Black و J Balvin و Future. من ناحية أخرى سبق ورد الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون أخيرًا على الهجمات المستمرة التى شنها مغني الراب العالمي كاني ويست، الزوج السابق لنجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان ، عليها وعلى بيت حبيبها حيث نشر الأخير صورة لوشم باسم كيم على صدره والذى نشر على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعى، ليأكد على جدية مشاعره تجاه كارداشيان.

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