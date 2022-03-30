أول تعليق من “فودافون” على تعطل الخدمة في بعض المحافظات

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف عدد من عملاء شركة فودافون مصر، الأربعاء، انقطاع خدمات الشبكة بالكامل في العديد من المناطق ما أدى إلى تعطل الأعمال.

من جانب آخر، أكد مصدر مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات العمل على متابعة الموقف لمعرفة الأسباب، مع الاستعداد لتلقي شكاوى العملاء من خلال الوسائل المتاحة لدى الجهاز سواء التطبيق الإلكتروني أو الخط الساخن.

في سياق متصل، أصدرت شركة فودافون بيانا رسميا، الأربعاء، وقالت فيه إنه يواجه بعض من عملاء ڤودافون مشكلة في الخدمات في بعض المناطق، وذلك نتيجة عطل فني خارج عن إرادتنا، ويعمل حاليًا مهندسو الشبكة على حل المشكلة في أقرب وقت.

وأضاف البيان: «نشكر عملاءنا على ثقتهم وتفهمهم للموقف، ونؤكد على سعينا الدائم لإرضائهم وبذل كل الجهود للوصول لأفضل مستوى للخدمة».