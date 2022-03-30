جيم كاري يطالب بالقبض على ويل سميث بعد صفعه لـ كريس روك

ابو ظبي - احمد الجزار - انضم الممثل الكندي جيم كاري إلى قائمة الممثلين المنتقدين لصفع ويل سميث لكريس روك في حفل أوسكار 2022.

أثناء الحفل، الذي أقيم يوم 27 مارس، سخر الممثل كريس روك من شعر جادا بينكيت سميث القصير، ويذكر أنها قد أعلنت أنها مصابة بداء الثعلبة.

لم ينبهر الزوجان بالنكتة، فصعد ويل سميث إلى المسرح وصفع كريس روك وعاد إلى مقعده قائلًا: “لا تذكر اسم زوجتي مجددًا.”

أثناء ظهوره في برنامج CBS This Morning مع المقدمة جايل كينج، عبر بطل The Mask عن عدم تقبله لتصرف ويل سميث واحتفاء الأكاديمية به من بعدها.

قال جيم: “كنت مصاب بالقرف حين وقفوا ليصفقوا له. أصبحت هوليوود ضعيفة الشخصية، وهذا يوحي بأننا لم نعد العظماء مثلما كنا.”، لترد جايل قائلة: “بعض الناس يرون أنه إذا كان شخص آخر، كان سيتم القبض عليه.”، ورد الممثل قائلًا: “كان يجب أن يتم القبض عليه”.

أضاف كاري: “لو حدث شيء كهذا لي، لكنت قاضيته مطالبًا بتعويضات قيمتها 200 مليون دولار لأن هذا المقطع سيظل على الانترنت للأبد. كان من الممكن أن تبدي باعتراضك على الأمر عن طريق منشور على تويتر أو عن طريق الصياح أصناء الحفل، لكن ليس لديك حق أن تضرب أحدًا في وجهه بسبب كلامه”.

وتابع كاري: “لست ضد ويل سميث في أي شيء. لقد فعل كثير من الأشياء العظيمة. ولكن هذه كانت لحظة سيئة ودمرت سعادة الجميع”.

يذكر أن ويل سميث تقدم باعتذار لكريس، والأكاديمية، والمشاهدين، في بيان رسمي يقرأ: “كان سلوكي أثناء حفل أوسكار ليلة أمس غير مقبول ولا يمكن عذره. أتقبل السخرية مني ولكني لم أتحمل السخرية من حالة جادا الصحية، وتصرفت بحساسية. أود أن أعتذر علنيًا لكريس. لقد تخطيت حدودي وأخطأت. أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية، ومعدين الحفل، وجميع الحضور والمشاهدين. كما أود أن أعتذر لفريق عمل فيلم King Richard. لقد ندمت على سلوكي الذي أثر بالسلب على رحلتنا التي كانت جميلة. ما زلت أتطور.”

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هذا وقد بدأت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة في التحقيق في الواقعة، ووقالت في بيان رسمي: “ندين تصرفات السيد سميث في حفل ليلة الأمس. لقد بدأنا رسميا تحقيق حول الواقعة، وسنبحث إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، والتبعات المرتبطة بلوائحنا وقواعد السلوكيات وقانون ولاية كاليفورنيا”.