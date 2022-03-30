بعد اتهامه بالتحرش.. أحمد حسن يعلن انفصاله عن زوجته زينب بعد زواج 4 سنوات

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن اليوتيوبر أحمد حسن انفصاله رسميا عن زوجته وأم أبنائه زينب بعد زواج استمر 4 سنوات.

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “قدر الله وما شاء فعل، بعد 4 سنين زواج كانوا أسعد 4 سنين في حياتنا، وربنا رزقنا بطفلين زي القمر، قررنا الانفصال بشكل رسمي وبهدوء وبدون أي خلافات، سنبقى أصدقاء دائما وأبدا، وستظل زينب أم ولادي وصديقتي التي أكن اليها كل الاحترام، وأدعو الله أن يوفقها فيما هو قادم من حياتها”.

يذكر أن إعلان الطلاق جاء بعد أيام من الحكم ضده بتغريمه 20 ألف جنيه في تهمة التحرش بفتاة عبر الإنترنت تدعى سما، وكانت تداولت إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو، تظهر خلاله فتاة تيك توك، تروي تفاصيل ما تعرضت له من اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بها جنسيًا، على حد وصفها.

وأوضحت الفتاة خلال مقطع الفيديو أنها شاهدت استوري لليوتيوبر أحمد حسن عبر تطبيق واتس آب جاء نص الأستوري: محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده اللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعتلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي.

وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، تفاجأت بكلماته ومنها إنتي جسمك حلو، موضحة: الكلام يعد تحرشًا لفظيًّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك.

وعقب انتشار القصة، ظهر أحمد حسن عبر فيديو له مع زوجته زينب، ينفي خلاله جميع الاتهامات الموجهة له، قائلاً: “ممكن أي حد يزور أي محادثة”، كما استعرض المتهم عدداً من الصور والمحادثات المزيفة مستدلاً بذلك على إمكانية قيام أي شخص بتزوير المحادثات.