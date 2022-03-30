شاهد.. دنيا عبد العزيز تهنئ هاني البحيري بعيد ميلاده

هنأت الفنانة دنيا عبد العزيز، مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة جمعتهما من حفل زفافها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتبت دنيا عبد العزيز، له من خلال صورتهما: حبيبي وصديقي واخويا الغالي الجدع ابن الأصول اللي دايما بكون فخورة بيه وبنجاحاته ،، في وجود أمي وفي غيابها بيفرحها ،، كل سنة وانت الأقرب كل سنة وانت الغالي .

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