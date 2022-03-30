شاهد..أحمد فهمي يدعم محمد صلاح

دعم الفنان أحمد فهمي، نجم الكرة العالمي ومنتخب مصر محمد صلاح؛ وذلك بعد الهزيمة من منتخب السنغال، أمس، في المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر. وشارك أحمد فهمي في هاشتاج محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر،وكتب عبر صورته: #محمد_صلاح #الملك_المصري".

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