شاهد.. خالد النبوي يشارك صورة برفقة عامل بناء

شارك النجم خالد النبوي، جمهوره بصورة جديدة برفقة عامل بناء، ونشرها من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام. وكتب خالد النبوي ، معلقا من خلال الصورة: صباح الفل على الجدعان.. تعظيم سلام ل عم عاشور المجدع اللي بيحفر ويبني ويشتغل بدراعه لحد النهار ده .

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