شيرين عبدالوهاب تدعم محمد صلاح

دعمت الفنانة شيرين عبدالوهاب منتخب مصر وكابتن الفراعنة محمد صلاح بعد الهزيمة من منتخب السنغال، في المباراة التي أقيمت امس ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.
وكتبت "شيرين" عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر: "ثقتنا في منتخبنا هتفضل دائماً وأبداً ومصر هتفضل غالية علينا وفي عنينا وهتفضل يا صلاح فخر لينا وفخر لكل العرب، وتحيا مصر، وقدر الله وما شاء فعل، تحيا مصر".
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