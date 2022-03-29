نجل شقيق الملك سلمان الذي تزوج الفنانات الجميلات صباح وشمس البارودي وسهير رمزي.. لن تصدق من يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - نجل شقيق الملك سلمان وتقلد العديد من المناصب الرفيعة في المملكة العربية السعودية هو الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود هو الابن التاسع للملك سعود ثاني ملوك المملكة العربية السعودية و قد تولى في حياته مناصب رسمية عديدة من بينها قيادة الحرس الوطني، و قد قيل بأن الأمير خالد قد تزوج من الفنانة صباح سراً لفترة قصيرة و هو الزواج الذي تم التطرق إلى تفاصيله بشكل مسهب في المسلسل الذي تم إنتاجه عن حياة الشحرورة دون الإشارة بشكل واضح لإسم البلد التي ينتمي إليها حرصاً على عدم إغضاب المملكة، كما تزوج عام 1969 بشكل علني من الفنانة شمس الباروي و طلقها في العام التالي، و تزوج بعد ذلك سراً من الفنانة سهير رمزي لمدة أربع سنوات و قد أكدت سهير رمزي وقوع هذا الزواج في لقاء تلفزيوني

نتعرف على تفاصيل تلك االزيجات

كان للفنانة شمس البارودي زيجة قبل زواجها من الفنان حسن يوسف وهو الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود و قد دام هذا الزواج لفترة لم تتعدي الثلاثة أشهر و تطلقا بعدها وحافظت الفنانة المعتزلة على سريته حتى تسربت صور الزفاف على الانترنت بعد ما يقرب من ٤٥ عاما من كتمان هذا الزواج والصورة أعلاه لحفل زفافهما

اما الفنانة صباح التي اشتهرت بكثرة زيجاتها، إذ وصل عدد أزواجها إلى تسعة فقد تزوجت الامير خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وقضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها وذلك عقب طلاقه من شمس البارودي بعدة أشهر.

وأخيرا النجمة سهير رمزي التي صرحت في برنامج الجريئة والمشاغبون بقناة النايل سينما أنها كانت متزوجة من الأمير خالد بن سعود، في بدايتها الفنية وأنه يعتبر الزوج الثاني لها بعد الملحن حلمي بكر، وصرحت أن زواجهما كان سريا في البداية لخوفهم من رد فعل المملكة العربية السعودية.

وأكدت سهير رمزي، أنها عاشت قصة حب قوية بينها وبين الأمير السعودي، نافية ما يقال أن زواجهما كان من أجل المال.

وأضافت «كان بيجي يستناني تحت المسرح وكان بيتفرج عليا دايمًا في المسرح، وعرض عليا الزواج على طول وأنا وافقت لأنه كان أمير وكان وسيمًا جدًا».

المدهش أن الشائعات ترددت أن الأمير السعودي قد تزوج أيضا من سعاد حسني وميرفت أمين لكن لم تثبت عليه سوى تلك الزيجات الثلاث.