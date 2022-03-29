شاركت الفنانة دينا الشربينى الأعلان الرسمي لمسلسل “ المشوار ” وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”. وعلقت دينا الشربيني " مصيرك في المشوار..يا تهزمه يا يهزمك الاعلان الرسمي لمسلسل المشوار".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. دينا الشربيني تشارك متابعيها الإعلان الرسمي لمسلسلها في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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