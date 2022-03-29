ألفاظ نابية وسباب.. أول تعليق من محمد صلاح على طريقة استقبال الجماهير السنغالية له (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تعرض محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي لهجوم حاد من جماهير منتخب السنغال فور وصوله للعاصمة السنغالية داكار لخوض المواجهة المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2022.

ووصل محمد صلاح رفقة منتخب مصر إلى داكار مساء الأحد، لخوض لقاء إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا ضد السنغال الثلاثاء.

وذكر موقع “senego” السنغالي أن مجموعات من الجماهير وقفت في مطار بليز دياغني (الأحد) عند وصول المنتخب المصري، وقامت بتوجيه السباب لمحمد صلاح بألفاظ نابية.

ولم يلتفت صلاح وزملاؤه في المنتخب المصري لهجوم الجمهور السنغالي، والذي جاء من مجموعات وقفت خلف الحواجز داخل المطار.

ولا يقتصر صراع صلاح مع جمهور السنغال على بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، لكنه يمتد لمنافسته مع زميله في ليفربول ساديو ماني نجم أسود التيرانجا، الذي يتنافس معه على لقب الأفضل في قارة أفريقيا.

تعليق محمد صلاح على هجوم الجماهير

علق محمد صلاح نجم هجوم منتخب مصر وليفربول،قائلا: الرد على هتافات جماهير السنغال سيكون قاسيا فى الملعب.،لافتا اننى ابلغت الاعبين عدم الالتفاف للجماهير اثناء وصول البعثة.

وزير الرياضة السنغالي يطالب الجماهير بدعم الفريق

طالب مطر با، وزير الرياضة السنغالي، جماهير بلاده دعم المنتخب قبل المواجهة المرتقبة أمام مصر المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب “عبد الله واد” ضمن منافسات إياب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال مطر با، في تصريحات لإذاعة “RTS” السنغالية: “أدعو الشعب للقدوم ومنح المنتخب التشجيع الذي يحتاجه”.

وأضاف مطر با: “لكن علينا الالتزام بالأخلاق الرياضية وإبقاء الأمور في إطار الرياضة لا أكثر”.

وكشف موقع RTS السنغالى، اليوم الإثنين، نفاد تذاكر مباراة السنغال ضد مصر بالكامل التي ستقام في السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب “عبد الله واد” ضمن منافسات إياب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الرياضة السنغالية فإن 50 ألف مشجع حصلوا على التذاكر، مما يؤكد امتلاء ملعب المباراة بالكامل، مطالبين الجماهير التي لم تحصل على بطاقات الحضور تفهُّم الأمر، والوقوف خلف منتخب بلادهم في مباراة مصر.

وقال موقع “wiwsport”، إن الجماهير تتأهب للمشاركة ومساندة منتخب السنغال في المباراة بحماس شديد.

وفي سياق متصل، أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مهام تقنية الفار لطاقم تحكيم ألماني في مباراة السنغال ضد مصر التي ستقام في السابعة مساء غد الثلاثاء على ملعب “عبد الله واد” ضمن منافسات إياب الدور الفاصل للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأكد موقع “galsenfoot” أن الفيفا أسند المهمة لطاقم تحكيم ألماني سيقوم بمهام تقنية الفار خلال القمة المرتقبة بين الفريقين.

وقاد محمد صلاح مصر للفوز 1-0 في مباراة الذهاب أمام السنغال يوم الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولي، بعد تسديدة قوية ارتطمت بالعارضة ليكملها بالخطأ في مرماه مدافع السنغال ساليو سيسيه هدفاً في الدقيقة 4 مانحاً الفراعنة التفوق قبل لقاء الإياب.

ويأمل رفاق محمد صلاح في تحقيق التأهل لكأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ مصر والثانية على التوالي للفراعنة بعد مونديال 2018 في روسيا.

يذكر أن قرعة كأس العالم ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبل بعد تحديد أغلب المنتخبات المتأهلة عن كل القارات.