بعد أن أنكرت معرفتها به.. مصطفى درويش يهاجم شيرين رضا

ابو ظبي - احمد الجزار - رغم أنه لم يتم الانتهاء من تصويره حتى، إلا أن فيلم “الملحد” عاد إلى الواجهة مجدداً وبات حديث الجميع بسبب أزماته المتلاحقة.

فبعد انسحاب الفنان مصطفى درويش من التصوير رداً على حديث مؤلف العمل إبراهيم عيسى حول “الإسراء والمعراج”، ها هي تظهر أزمة جديدة الآن بين درويش وشيرين رضا المشاركة في الفيلم.

“معرفش هو مين”

القصة بدأت من خلال برومو برنامج سيعرض في شهر رمضان المقبل، تظهر رضا في إحدى حلقاته، حيث تلقت سؤالاً حول رأيها في انسحاب درويش من العمل.

فما كان منها إلا الرد قائلة: “معرفش هو مين”، في إشارة إلى كونها لا تعرف زميلها الذي كان يشارك في الفيلم وانسحب من تصويره، لتشتعل الأمور بينهما.

“في فرق بينا أجيال كتير”

وقرر درويش الرد على رضا عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، حيث كتب قائلاً: “معلش السن.. ربنا يديكي الصحة.. وفي فرق بينا أجيال كتير.. هتعرفي مين ولا مين”.

وفي حين اعتبر البعض تلك الكلمات بمثابة السخرية من شيرين رضا، الزوجة الأولى لعمرو دياب، وإشارة لتقدمها في السن، مما يمنعها من التعرف على زملائها، أوضح درويش الأمر.

كما نفى أن يكون حديثه عن سن شيرين رضا بغرض السخرية منها، مؤكداً أنه قد يشعر بالغضب والحزن من موقف ما أو من زميل آخر، لكنه لا يلجأ إلى إهانته أو السخرية منه، لكونه لم يعتد مثل هذه الأمور.