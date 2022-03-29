علي جمعة يكشف لأول مرة كواليس محاولة اغتياله: زحفت على الأرض لتفدي الطلقات (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، تفاصيل محاولة اغتياله عام 2016 على يد 4 مسلحين، قُبيل صلاة الجمعة، آنذاك، لافتًا إلى أنه تفادى إطلاق النيران بالزحف حتى وصل إلى المسجد المجاور لسكنه.

محاولة الاغتيال

وقال علي جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الله سبحانه وتعالى عندما يُنزل البلاء يُنزل معه شيء من السكينة «وأنزل عليّ شيء من السكينة، والأولاد الذين حاولوا اغتيالي كانوا على بعد 4 متر، وأثناء التحقيق قالوا إن علي جمعة اختفى من أمامنا».