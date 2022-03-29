ابو ظبي - احمد الجزار - انهار المحامي الكبير فريد الديب، بالبكاء أثناء حضوره عزاء الراحل رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، لتأدية واجب العزاء، المقام بالسرادق أمام مسجد عمر مكرم بمحيط ميدان التحرير. وشهد العزاء حضور واسع من المحامين والشخصيات العامة لتأدية واجب العزاء في الراحل الأستاذ رجائي عطية. وتوفي رجائي عطية نقيب المحامين، السبت الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة. ورجائي عطية عبده، مواليد 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية في مصر، وهو نجل النقيب “عطية عبده” المحامي، ويرأس منذ 15 مارس 2020 نقابة المحامين المصرية خلفًا لسامح عاشور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار فريد الديب في عزاء رجائي عطية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جو فن وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.