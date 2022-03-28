“الأوسكار” تدين ضرب ويل سميث لزميله كريس روك وتفتح تحقيقًا رسميًا في الواقعة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تطورت أزمة الفنان ويل سميث بعد ضربه لزميله كريس روك مقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار على الهواء مباشرة.

حيث أصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الجهة المسئولة عن جوائز أوسكار، بيانا أكدت فيها إدانة تصرف ويل سميث وبدء التحقيق في الواقعة.

وقال بيان الأكاديمية: “ندين تصرفات السيد سميث في حفل ليلة الأمس. لقد بدأنا رسميا تحقيق حول الواقعة، وسنبحث إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، والتبعات المرتبطة بلوائحنا وقواعد السلوكيات وقانون ولاية كاليفورنيا”.

ويأتي ذلك وسط تقارير صحفية حول إمكانية سحب جائزة أوسكار أفضل ممثل بدور رئيسي التي حصل عليها ويل سميث عن فيلم “King Richard”، بسبب تعارض واقعة ضربه لكريس روك مع لوائج الأكاديمية التي تمنع العنف وقوانين ولاية كاليفورنيا التي تجرمه.

يذكر أن ويل سميث غضب من دعابة أطلقها كريس روك حول إصابة زوجته بمرض “الثعلبة” الذي تسبب في فقدانها لشعرها، وصعد إلى المسرح ليضرب مقدم الحفل قبل أن يعود إلى مقعده ويهتف ليحذره من التفوه بأي عبارة أخرى تتضمن اسم زوجته.

وبعدها بدقائق تم إعلان فوز ويل سميث بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل في دور رئيسي، ليصعد إلى المسرح مجددا ويلقي كلمة بكى فيها وهو يتحدث عن التنمر والدفاع عن أفراد عائلته وهوليوود المليئة بالأشخاص أصحاب السلوك العدائي الذين يجب عليه تقبلهم والابتسام لإهاناتهم.

كما تقدم ويل سميث في كلمته بالاعتذار إلى أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة وزملائه، وتجاهل كريس روك، لكن الأكاديمية ردت سريعا وأعلنت استنكارها لما فعله سميث في الحفل.

وتدخلت شرطة لوس أنجلوس لتعلن أن كريس روك رفض الإبلاغ عن واقعة تعرضه للضرب، فيما أصدرت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة بيانا أكدت فيها رفضها للعنف، والتحقيق في الواقعة، فيما ترددت أنباء عن احتمالية سحب جائزة الأوسكار من ويل سميث.