حبس حمو بيكا وعمر كمال سنة بسبب “أنتي معلمة” وبراءة الراقصة لورديانا (التفاصيل)

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، حكما بمعاقبة مؤديا المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بالسحن لمدة سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه؛ لإيقاف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وبرأت المحكمة، الراقصة البرازيلية لودريانا، في واقعة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء ويحمل اسم “انتي معلمة” بقصد التربح منه.

ووجهت المحكمة تهم إلى حمو بيكا وعمر كمال ولورديانا وهي الإخلال بآداب المجتمع، وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت، ونشر مقطع الفيديو للرقص والغناء، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بقصد التربح.

وبدات القضية بتلقي نيابة الشئون المالية والتجارية في الإسكندرية، بلاغا ضد عمر كمال وحمو بيكا ولورديانا بالتهم المشار إليها، وطالعت النيابة العامة، حافظة المستندات الخاصة بالقضية، والتي تضمنت صورًا مقتطفة من مقطع الفيديو، بجانب الصور الخاصة بمؤديا المهرجانات، والتي قاما بنشرها عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، بقصد الترويج لنشاطهم، بهدف التربح المالي.

وحقق الفيديو سبب الأزمة حتى الآن 9.7 مليون مشاهدة عبر قناة عمر كمال على YouTube، وكان من المفترض طرح الأغنية بشكل فيديو كليب، إلا أنه تراجع عن الفكرة بسبب غضب والدته من الفيديو المشار إليه.

وحكى عمر كمال ما حدث قائلا: “البنت قالتلي أجي ببدلة رقص قولتلها لأ مش عاوزين مصايب، تعالي بفستان وأديتها جاكيت”.

وأكمل حكايته موضحا أن والدته انزعجت من وجودها في الأغنية، وقالت له إن أغنياته تصل إلى كل الناس ولا يجب عليه أن يقدم راقصة، وحاول توضيح الأمر لها وأن الجمهور هو السبب في نجاح ووجود لورديانا.

وشدد عمر كمال على أنه رفض طرح الفيديو كليب على الرغم من أنه دفع حوالي ربع مليون جنيه في تصويره، احتراما لجمهوره.