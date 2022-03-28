وزيرة الثقافة تنعى الفنان القدير عهدى صادق

عبد الدايم : الراحل احد مفاتيح نجاح الكثير من الاعمال التى شارك بها

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان القدير عهدى صادق الذى غيبه الموت اليوم الاثنين ٢٨ مارس عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعد صراع مع المرض وقالت إن الراحل احد مفاتيح نجاح الكثير من الاعمال التى شارك بها مشيرة الى تميزه فى تجسيد الشخصيات المركبة وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر ان عهدى صادق ولد فى 16 نوفمبر 1950 تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات وقدم اعمالا سينمائية وتليفزيونية تجاوز عددها ٢٤٠ عملا.