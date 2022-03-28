عبد الدايم : الراحل احد مفاتيح نجاح الكثير من الاعمال التى شارك بها
نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان القدير عهدى صادق الذى غيبه الموت اليوم الاثنين ٢٨ مارس عن عمر يناهز ٧٢ عاما بعد صراع مع المرض وقالت إن الراحل احد مفاتيح نجاح الكثير من الاعمال التى شارك بها مشيرة الى تميزه فى تجسيد الشخصيات المركبة وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.
يذكر ان عهدى صادق ولد فى 16 نوفمبر 1950 تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ حياته الفنية في أوائل السبعينيات وقدم اعمالا سينمائية وتليفزيونية تجاوز عددها ٢٤٠ عملا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الثقافة تنعى الفنان القدير عهدى صادق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.