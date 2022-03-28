معلومات جديدة وصادمة بشأن طلاق الفنانة ياسمين صبري من زوجها أحمد أبو هشيمة

الرياض - محمد الاطلسي - بعد الجدل المثار على مواقع السوشيال ميديا نشر موقع لايف نيوز تقرير يكشف فيه حقيقة طلاق الفنانة ياسمين صبرى من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، الساعات الماضية، سرعانا ما تناقلتها بعض المواقع الصفراء بعد تداول أنباء تفيد بانفصال الفنانة ياسمين صبري، عن زوجها رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة.

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وأثار شكوك المتابعين، تغريدة لياسمين صبري، تقول فيها:”اللهم اني اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر”.

تغريدة كشفت السر| طلاق ياسمين صبري من أبو هشيمة يشعل وسائل التواصل ما القصة؟

كما نشرت تغريدة اخرى دينية تقول فيها : “اللهم إني اسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك”.

ورجح رواد السوشيال ميديا أن يكون نشب خلاف بين الثنائي أسفر عن الانفصال، إلا انه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن تنفى أو تثبت تلك الأنباء.

وتعد زيجة الفنانة ياسمين صبري من رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، من اكثر الزيجات التي تشغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتحتل أهمية كبيرة لدى الكثيرون.

وبالفحص تبين أن أحمد أبو هشيمة من مواليد عام 1975، ويبلغ من العمر 45 عاما، بينما ياسمين صبري من مواليد عام 1987، أي 33 عاما، بمعنى أن الفارق بينهما 12 عاما.