شاهد.. كارمن بصيبص تشارك متابعيها كواليس مسلسل عروس بيروت

نشرت الفنانة كارمن بصيبص صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام. وظهرت كارمن بصيبص في الصورة من كواليس مسلسل عروس بيروت ٣ مما أثار إعجاب متابعيها. وعلقت كارمن علي الصورة قائلة:" عندما ام تكن ثريا مكتئبة ".

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