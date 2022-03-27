بعد تعرضها لوعكة صحية.. حنان ترك: لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت الفنانة المعتزلة حنان ترك، رسالة لجمهورها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد تعرضها لوعكة صحية.

وتحدثت حنان ترك، عن أهمية الدعاء في حياة الإنسان، وكتبت: “لا أدري كيف ستكون أيامي لولا ملجأ الدعاء، لولا الشعور بمعية الله، ولا البوح لله في كل ضائقة، لولا الحديث معه في المحاريب، لولا استشعار لطفه في أدق التفاصيل، لا يمكن أن يهزم مرء كان سلاحه الدعاء، كانت مواساته الدائمة (قل إن الأمر كله لله)”.

وكان ابن حنان ترك، كشف خلال الأيام الماضية عن تعرض والدته الفنانة المعتزلة إلى وعكة صحية، وطالب جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

واكتفى وقتها بالدعاء لها عبر خاصية ستوري حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات Instgram، قائلا: “أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي”.

يذكر أن حنان ترك أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في ديسمبر الماضي، وكتبت وقتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter: “الحمد لله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا”.

وكانت حنان ترك تلقت سؤالا من أحد متابعي حسابها على Twitter، خلال الفترة الماضية، عن مدى صحة ما تم نشره عبر أحدى صفحات Facebook التي تحمل اسمها، ووجهت نصائح للرجل عن ضرورة الإنفاق على زوجته في حال رغبته أن يكون مظهرها أفضل.

ونفت حنان ترك علاقتها بالصفحة المزعومة، وأعلنت اعتزامها إبلاغ السلطات عن تلك الصفحات التي تنتحل هويتها، وكتبت في تغريدة: “شكرا جدا لتعليقك، فعلا دي صفحه بتكتب عن لساني، وللأسف في صفحات كتير زيها، وجاري التبليغ عنها. ومبسوطة أن المتابعين واعيين وعارفين أن دي مش طريقتي ولا أسلوبي”.