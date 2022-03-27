تارا عماد موظفة بمكتب محاماه في ”سوتس بالعربي”

ظهرت النجمة تارا عماد بشكل جديد في الإعلان الترويجي لمسلسل سوتس بالعربي الذي تشارك في بطولته مع نخبة من النجوم من بينهم النجم آسر ياسين والنجمة صبا مبارك والنجم أحمد داوود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجنايني.

مسلسل سوتس بالعربي، المنتظر عرضه في شهر رمضان 2022، هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

تجسد تارا شخصية ليلى الموظفة بواحد من أكبر مكاتب المحاماة في مصر والتي تمتلك معرفة كبيرة بالقانون وخبرة طويلة بخبايا القضايا ومكتب المحاماة رغم أنها لم تعمل محامية من قبل. تقرر ليلى مساعدة آدم (يقوم بدوره أحمد داود) المحامي الجديد تحت التمرين، ومن ناحيته يحاول آدم التقرب منها ويبدو من الإعلان الترويجي أن الشخصيتين ستجمعهما قصة حب قوية.

ظهرت تارا عماد في إعلان مسلسل سوتس بالعربي بمظهر مختلف وأكثر جرأة عن الشكل الذي اعتادت الظهور به في أعمال سابقة، وهو ما يتناسب مع شخصية ليلى الجريئة والمغامرة والتي تعمل في مكان تسود فيه العلاقات التنافسية والصراعات بين مجموعة من أمهر المحامين.