مها أحمد لـ السقا: ”كل سنة وأنت طيب يا قلب أختك رمضان...

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يبدو أن الخلافات التي ضجت السوشيال ميديا بين الفنانة مها أحمد والنجم أحمد السقا، قد انتهت، حيث نشرت مها صورة تجمعها بالسقا من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " يا أحمد يا سقا فين هدية عيد الأم خلى بالك داخل علينا رمضان هتبقى هدية عيد الأم ويا ميش رمضان انت حر كل سنه وانت طيب يا قلب أختك ورمضان كريم".
احمد السقا ومها احمد
مها احمد والسقا
وعلي جانب اخر تشهد دراما رمضان المقبل، اجتماع عدد من النجوم مع أبنائهم خلال مسلسلاتهم الجديدة التي يتم تصويرها حالياً للعرض في الشهر الكريم، وذلك الأمر ليس بجديد على الدراما هذا العام، وإنما يحدث من سنوات، أن يستعين بطل العمل بابنه لتقديم أحد الأدوار خاصة إذا كان هذا الابن يعمل في مجال التمثيل والدور مناسب له.
ويأتي على رأس قائمة النجوم الذين يجتمعون مع أبنائهم في مسلسلات هذا العام، أحمد السقا الذى يجتمع بابنه ياسين في مسلسل "الاختيار 3" ليسجل العمل التجربة الثانية لياسين السقا في التمثيل، بعدم مشاركته في مسلسل "الملك – أحمس" مع عمرو يوسف العام الماضى، إلا أن العمل توقف ولم يتم عرضه.
احمد السقا وابنه ياسين
مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، ايمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.
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