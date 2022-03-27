ميريام فارس تستعرض جمالها بـ إطلالة جذابة

حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة جمهورها أحدث صورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت ميريام فارس جريئة وجذابة مرتدية فستان بحمالات منقوش بالورود ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي مكياج ناعم ابراز جمال ملامحها، كما فضلت ترك شعرها الكيرلي منسدلًا على كتفيها مما زاد من جمال إطلالتها.

وتحرص النجمة اللبنانية ميريام فارس على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة وتناسب جمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها، التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.

يذكر أن آخر، أعمال ميريام فارس، أغنية "قومي" باللهجة الخليجية، وطرحتها على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحقق الكليب نجاحا كبيرا.