فن ومشاهير

ياسمين صبري بإطلالة لافتة وجنونية من لندن عقب تعيينها سفيرة لمنظمة المرأة العربية ( اتفرج الفيديو )

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الرياض - محمد الاطلسي - بعدما عُينت سفيرة لمنظمة المرأة العربية في لندن إلتقت الفنانة ​ياسمين صبري​ مع لورد بورفيس من مقاطعه تويد لمناقشة التحديات والقضايا التي تخص المرأة، مثل الزواج المبكر وتمكين المرأة العربية وغيرها من المواضيع الهامة.

نشرت صبري مقطع فيديو من لقائها مع لورد بورفيس عبر حسابها الشخص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعة من الصور من زيارتها الى العاصمة لندن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علقت على الفيديو قائلة ما معناه: تشرفت بمناقشة حقوق المرأة مع اللورد بورفيس تويد كسفيرة لـ Un Lock Her Future، المزيد قادم”.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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