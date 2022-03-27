ملامحها تغيرت تماما وتغلبت بجمالها على أمها .. اتفرج إبنة هيفا وهبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها ؟

الرياض - محمد الاطلسي - شاركت ​زينب فياض​ ابنة الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​، جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

ظهرت زينب بإطلالة جذابة مرتدية فستاناً أنيقاً باللون الابيض، وتركت شعرها الكستنائي منسدلاً على كتفها بطريقة ناعمة، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز جمال ملامحها.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة وأعربوا عن مدى حبهم لها، وأثنوا على جمالها، وأكدوا على نسبة الشبه بينها وبين والدتها هيفا وهبي.

مؤخراً حصلت هيفا على جائزة “أيقونة الموضة”، في حفل إيمي غالا Emigala 2022، الذي أقيم في إمارة دبي.