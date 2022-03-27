يوميات أبوالزيك

‏ إن استطعت، فاعبر عبورا كريما في الحياة .. لا تؤذ نفسا، ولا تكسر قلبا، ولا تُبك عينا، ولا تجرح روحا، ولا تغتل حلما، ولا تطفئ بسمة .. فإن الحياة لا تستحق ..

سيمضي بك الزمن، وتدرِك يقينًا أن خير ما يظفر به الإنسان في هذه الحياة أثرًا طيبًا، وذكرًا حسنًا " كونوا محسنين فإن الله يحب المحسنين "

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