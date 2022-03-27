يستعد الفنان العراقي الشاب محمود التركي، لإحياء حفل غنائي في "إكسبو 2020 دبي" ضمن حفلات معرض إكسبو 2020 الموسيقية، وذلك اليوم الأحد في ساحة الإستدامة.
وأكد المنتج والمخرج صلاح الياسري الذي ينظم الحفل بالتعاون مع "إكسبو 2020" من خلال "الياسري للإنتاج الفني"، أن الحفل سيجمع مجموعة عربية كبيرة من الجمهور، خاصة وأن الفنان محمود التركي سيقدم برفقة فرقته الموسيقية مجموعة من أجمل أغنياته العراقية والخليجية والعربية، وبشكل متجدد.
هذا وسيكشف الياسري خلال الأيام المقبلة عن مجموعة من الأعمال الغنائية والحفلات حين الإنتهاء من تجهيزها وتنفيذها ضمن حفلات "إكسبو 2020" وما بعده في الإمارات والوطن العربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمود التركي يستعد اليوم لحفل ”إكسبو 2020 دبي” في ساحة الإستدامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.