أحمد الفيشاوي يغازل متابعيه عبر انستجرام

شارك الفنان أحمد الفيشاوي،جمهوره عدة صور له من خلال صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر الفيشاوي في الصورة بإطلالة كاجول، معلقاً: "أتمنى لكم يومًا رائعًا معجبي المحبوبين، صباح الخير".

وروج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلمه الجديد "قمر14"، ونشر البوستر الرسمي الذي يجمع نجوم العمل من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويضم "فيلم قمر 14" عددًا من النجوم منهم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، شيرين رضا، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد مالك ومي الغيطي، فيلم "قمر 14" من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

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